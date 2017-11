Face à des jumeaux, Face ID est trompé

Si l’iPhone X ne sort que demain, les rédactions américaines en ont eu la primeur. Depuis le début de la semaine, les journalistes américains s’amusent à tester le nouvel iPhone dans tous les sens, et notamment FaceID, lequel, comme le montre Mashable, éprouve quelques difficultés face à des jumeaux.

Remplaçant de Touch ID, Face ID est le système de reconnaissance faciale d’Apple qui permet de déverrouiller l’iPhone X. Basé sur une armée de capteurs qui analysent point par point le visage de l’utilisateur, il est vanté comme étant le système plus précis du marché.

Mashable a voulu savoir s’il était possible de le tromper avec des vrais jumeaux. Dans la vidéo afférente à cette expérience, on peut voir que le système ne fait aucune différence entre les jumeaux. Un résultat qui enfonce une porte ouverte puisqu’Apple avait expliqué lors de sa keynote de rentrée qu’il s’agissait d’une limitation du système et qu’il fallait espérer « que vous n’ayez pas de jumeaux maléfiques quelque part dans le monde ».

Face ID trompé par des jumeaux

Business Insider s’est également prêté au jeu avec une autre paire de jumeaux. Un tantinet moins ressemblants, ils ne sont pas parvenus à passer outre la protection d’Apple qui est parvenu à repérer les infimes différences, alors même que leurs propres parents s’y perdent par moment. Tout n’est donc pas sombre. Face ID n’en est qu’à sa première version. Gageons qu’Apple saura le faire évoluer à travers ses prochaines générations d’iPhone.

Tous les jumeaux ne trompent pas Face ID

