Jurassic Park Evolution : un Theme Park avec des dinosaures

Jurassic World Evolution Announcement Trailer

Lors de la GamesCon 2017, Microsoft a annoncé Jurassic World Evolution, un jeu de gestion basé sur la licence à succès poussée au cinéma par Steven Spielberg.

Le titre sera disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Sa sortie est prévue pour 2018. Si Microsoft a diffusé un premier trailer, aucune séquence de gameplay n'a été dévoilée. Néanmoins, il semblerait qu'il s'agisse d'un jeu de gestion proche d'un Theme Park World, par exemple. Ainsi, le joueur devra y gérer son propre parc du Jurassique, tous les équipements techniques ou les infrastructures mises à disposition du public, tout en créant de nouvelles espèces de dinosaures et en s'assurant que les visiteurs ne se fassent pas dévorer par des monstres qui cherchent leur prochain repas !