Justice League : la nouvelle bande-annonce vient d'arriver !

Les plus grands super-héros de l'univers DC vont enfin se réunir au cinéma. Et afin de patienter jusqu'à la sortie de Justice League, voilà qu’une nouvelle bande-annonce du film vient de tomber.



Depuis deux jours, majores de cinéma et grandes chaînes de TV nous gratifient de bandes-annonces de leurs prochaines superproductions, tant et si bien qu'on ne sait plus où donner de la tête. Histoire de mettre tout le monde d'accord, Warner a décidé de frapper un grand coup en présentant un trailer de 4 minutes de l'un des plus gros blockbusters de son histoire : Justice League. Le film, qui sortira d'ici la fin d'année, va enfin nous offrir le moyen le rassemblement des plus grands super-héros de l'univers DC : Batman, Aquaman, Wonder Woman, Flash et Cyborg.



La bande-annonce permet de voir tous ces super-héros se réunir pour affronter le super-vilain Steppenwolf, un Nouveau Dieu et l'un des personnages les plus redoutés de l'univers DC. Mais la véritable question est de savoir qui est le personnage auquel s'adresse Alfred à la fin de la bande-annonce. S'agit-il de Superman ou d'un autre super-héros ? Rendez-vous le 15 novembre prochain pour découvrir si, suite aux tragiques événements survenus dans Batman v Superman, Superman fera bel et bien son grand retour.

Justice League : la première bande-annonce est là.