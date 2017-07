Justice League : la moustache de Superman sera retirée numériquement

Alors que le film doit sortir le 15 novembre prochain, Justice League est encore en production avec quelques scènes supplémentaires en tournage. Hasard du calendrier, l’acteur Henry Cavill, qui incarne Superman, s’est fait pousser une moustache qui sera finalement retirée en post-production, grâce à des effets spéciaux.

>>> Super-héros : les 33 films prévus jusqu'en 2020

En mai dernier, on apprenait qu’après un événement familial dramatique, Zack Snyder se retirait du film Justice League afin de prendre un peu de recul. Alors qu’il restait encore quelques scènes à tourner, ainsi que le montage du long-métrage à faire, il a décidé de donner le relai à Joss Whedon pour les dernières semaines de production. Alors que ces dernières semaines de tournage n’étaient pas originellement programmées par la production du film, les différents comédiens ont pu s’engager sur d’autres longs-métrages. C’est notamment le cas d’Henry Cavill, qui interprète Superman dans les films Warner. Comme le révèle le site Variety, celui-ci tourne en effet actuellement dans un autre film, le prochain Mission Impossible. Pour le rôle, il a dû se faire pousser une moustache, pilosité qu’il a donc dû garder pour les scènes de Justice League, sous peine de devoir la faire repousser pour Mission Impossible et de mettre le tournage du film en retard.

« À cause de cela, la moustache qu’il s’est fait pousser pour la suite de Mission Impossible devra être retirée numériquement en post-production. Paramount, qui distribue la suite de Mission Impossible, n’a pas autorisé Cavill à raser ses poils alors que la production était toujours en cours », précise Variety.

Le film Justice League sortira en France le 15 novembre prochain, réalisé par Zack Snyder. Au casting, on retrouvera les principaux super-héros de l’écurie DC Comics à savoir Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher) et Aquaman (Jason Momoa).

>>> Comic-Con 2017 : les 15 meilleures bandes-annonces