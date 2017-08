K2000 : David Hasseloff annonce le grand retour de la série culte

Rapidement apparu dans le film Les Gardiens de la Galaxie vol.2, David Hasseloff vient d'annoncer son retour sur le petit écran... Dans la série K2000 !



Dans les années 80, les séries usant et abusant du monde de la tech étaient légion : Supercopter, Tonnerre Mécanique, Automan... Et puis il y avait aussi et surtout K2000 (Knight Rider en version originale), probablement la série qui est devenue la plus culte au fil des décennies avec ses 90 épisodes, son téléfilm et ses deux spin-off de 1997 et 2008. Et si l'on retient de la série sa formidable voiture équipée d'une IA à faire pâlir les ingénieurs de Google, tout le monde se souvient aussi de son acteur principal : David Hasseloff, qui tenait le rôle de Michael Knight.



La série a tellement marqué les années 80, qu'on ne compte plus les clins d'oeil qui lui sont faits dans les films, les séries TV, les jeux vidéo, etc. A tel point que James Gunn a d'ailleurs décidé d'intégrer David Hasseloff dans Les Gardiens de la Galaxie vol.2 et d'en faire le père rêvé de Star-Lord. Et la mayonnaise semble avoir pris, même auprès des jeunes générations : voilà que l'acteur a annoncé son grand retour sur le petit écran dans une nouvelle série K2000 lors d'une interview accordée au site TMZ. Et aux commandes de ce projet, on devrait même retrouver James Gunn, grand fan de la série.



Ce nouveau show TV serait une sorte de reboot, avec un nouvel acteur principal. David Hasseloff souhaite quant à lui incarner le « mentor », une sorte de « Devon Miles » qui seconde et veille sur le héros. Des négociations avec les chaînes de TV sont en cours, mais il semble évident qu'avec deux noms aussi prestigieux que David Hasseloff et James Gunn, ce reboot a toutes les chances d'aboutir.

