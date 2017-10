The Punisher : Karen Page est au casting, mais n'aurait pas dû

Bien que The Punisher se déroule à l'écart des autres séries de super-héros, le personnage de Karen Page (que l'on a vu dans Daredevil et The Defenders) est bien présent au générique. Le créateur de la série revient sur cette présence, qui n'aurait pas dû avoir lieu.



Alors qu'aucune connexion avec le reste de l'univers Marvel ne devait être établie dans The Punisher, voilà que l'un des personnages récurrents de la série Daredevil sera bel et bien au casting de la série : Karen Page. Le créateur de la série, Steve Lightfoot, est revenu sur la présence de la jeune femme dans The Punisher, en expliquant qu'il n'était pas initialement prévu de l'intégrer à la série. « J'ai demandé à l'avoir, parce qu'elle et Frank [Castle] sont formidables », a-t-il déclaré lors d'une visite à Singapour. Et de rajouter « Frank est un militaire barré, et c'est une femme qu'il traite comme un égal plus que quiconque. »



Pour une fois, ce ne sera donc pas Claire Temple qui fera la liaison avec les autres séries Marvel, mais Karen Page. Les deux personnages se connaissent déjà très bien, puisque la jeune journaliste avait ouvertement aidé Frank Castle lors de son incarcération dans la deuxième saison de Daredevil. Leur relation va-t-elle évoluer dans la série The Punisher, suite à la disparition de Matt Murdock (cf la fin de The Defenders) ? Réponse le 17 novembre prochain, date à laquelle Netflix diffusera l'intégralité de la première saison.