Karma annonce un hotspot pour les amateurs d'anonymat

Les internautes aux États-Unis font face à une nouvelle loi votée par le sénat par l’intermédiaire du Congressional Review Act qui permet de réviser les réglementations. Désormais, les fournisseurs d’accès internet peuvent vendre l’historique de la navigation de leur client sans leur consentement. Face à cette atteinte à la vie privée, les réponses sont nombreuses, mais pour l’entreprise Karma, elle prend la forme d’un nouveau hotsopt baptisé Black.

Karma Black embarque un ensemble de fonctionnalités permettant de naviguer de façon anonyme sur internet. L’utilisateur peut accéder à un réseau Tor privé. De plus, le périphérique intègre un réseau privé virtuel (VPN), un bloqueur de publicité ainsi qu’une liste noire à personnaliser. Ces systèmes empêchent les annonceurs de récolter des informations sur une personne. En effet, Karma Black cache l’identité de l’internaute et sa localisation. D’après le constructeur, le périphérique encrypte également l’historique de navigation tout en fournissant une protection contre les virus et les logiciels malveillants.

Karma Black est attendu le mois de septembre. Cependant, l’entreprise n’a pas encore communiqué sur son prix. Pour les utilisateurs de l’hotspot Go de la marque, il faudra attendre une mise à jour pour bénéficier des nouvelles fonctionnalités de Karma Black.

