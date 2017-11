Superviser simplement la sécurité de tout votre foyer [sponso]

À l’instar de Kaspersky Internet Security 2018 et Total Security 2018, l’un des attraits principaux des nouvelles suites de sécurité est de couvrir l’ensemble des appareils du foyer, qu’ils soient fixes ou mobiles, et d’en superviser les défenses depuis une console centralisée.

On le sait, avec Windows 10, Microsoft a intégré des protections minimales pour protéger le PC contre certaines des menaces les plus virulentes d’Internet. Mais un foyer n’est pas composé uniquement de PCs. Et les menaces telles que le Phishing ou les Ransomwares sont aussi virulentes et répandues sur Mac, smartphones ou tablettes Android.

Il ne s’agit plus donc aujourd’hui de simplement défendre le PC. Le véritable défi est de défendre l’ensemble du foyer, autrement dit chaque personne de la famille, chaque donnée personnelle, chaque appareil. C’est à ce défi que s’attellent les nouvelles suites de sécurité. En la matière, les nouvelles solutions Kaspersky Internet Security 2018 et Kasperky Total Security 2018 excellent. Nous allons voir ici pourquoi…

Couvrir tous les systèmes

Le paysage informatique des foyers est désormais très hétérogène. Il est loin le temps où un seul PC trônait, partagé par tous les occupants. Désormais parents et enfants possèdent souvent leur propre ordinateur portable ou leur propre tablette, leur indispensable smartphone, auxquels s’ajoutent parfois un ou deux ordinateurs fixes.



Les PC y côtoient des Macs, des appareils Android et des appareils Apple iOS. Contrairement à certaines croyances populaires, aucun de ces appareils n’est à l’abri. Le phishing est indépendant des systèmes, ils touchent tous les utilisateurs qui reçoivent des emails et naviguent sur le Web. Les Macs ont connu de terribles vagues de ransomwares en 2017. Et les applications Android malveillantes ont atteint des sommets. Il devient dès lors indispensable de protéger chaque appareil du foyer et, au-delà, chaque personne qui les utilise.

Les nouvelles suites Kaspersky sont conçues pour gérer cette diversité, sécuriser tous ces dispositifs et simplifier la gestion de la sécurité. Acquérir une suite Kaspersky, c’est l’assurance de protéger le mieux possible son appareil et ses données qu’il fonctionne sous Windows, Mac OSX, Android ou iOS. Quelle que soit la plateforme, elle offre une défense antimalware avancée et vous protège contre les apps, les sites Webs et les liens dangereux.

Protéger tout le monde, tout le temps

Contrairement aux antivirus et aux protections intégrées aux systèmes, l’idée même d’une suite est de protéger tous les membres du foyer, tout le temps. Il ne s’agit pas uniquement de vous protéger contre les malwares et les sites malveillants mais également de protéger vos données confidentielles et les activités de vos enfants.

Typiquement, le contrôle parental Kaspersky SafeKids est disponible à la fois sur PC, Mac, Android et iOS. Le profil de protection est défini une seule fois pour s’appliquer ensuite partout, quel que soit l’appareil utilisé par l’enfant.

Dans un même ordre d’idées, les mots de passe enregistrés sous Kaspersky Password Manager, depuis l’une des plateformes ou l’un des appareils, se retrouvent immédiatement disponibles, accessibles et sécurisés sous tous vos autres appareils.





Tout contrôler à distance

Pour autant, cela ne servirait pas à grand-chose de disposer de protections sur chaque appareil s’il fallait gérer la sécurité de chacun d’eux séparément. C’est pourquoi l’une des grandes forces des suites Kaspersky 2018 réside dans l’interface d’administration commune et centralisée. Accessible de n’importe où, depuis n’importe quel navigateur Web, elle vous offre un véritable tableau de bord de la sécurité. Il suffit de se connecter au portail my.kaspersky.com et de s’authentifier pour obtenir une vue globale des protections du foyer.