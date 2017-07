Kaspersky publie une version gratuite de son antivirus

Voilà plus d'un an et demi que Kaspersky travaille sur une édition un peu particulière de son antivirus. Et là voilà qui débarque officiellement, après plusieurs phases pilotes : la version gratuite du célèbre antivirus vient d'être officiellement lancée.

Alors que le marché des antivirus gratuits est largement dominé par Avast (et dans une moindre mesure par Avira), voilà que Kaspersky jette un pavé dans la marre. Bénéficiant d'une solide réputation depuis une vingtaine d'années, l'éditeur lance en effet son propre antivirus gratuit. De quoi protéger efficacement son PC sans débourser le moindre centime, le moteur de détection de Kaspersky arrivant systématiquement sur le podium de tous les comparatifs d'antivirus (le nôtre y compris). Le logiciel n'empiète pas sur les plates-bandes des versions payantes de Kaspersky, puisqu'il ne dispose pas des mêmes fonctionnalités. Par exemple, on n'y trouve aucun contrôle parental, aucun outil vérifiant les paiements en ligne, ni aucun VPN. Il s'agit par conséquent d'une version allégée de Kaspersky Internet Security, mais qui rend obsolète Kaspersky Anti-Virus commercialisé habituellement 29,99 euros.



Kaspersky espère ainsi accroître sa base d'utilisateurs, qui lui sert à détecter de nouveaux malwares. Plus nombreux seront les possesseurs de PC à utiliser le logiciel, plus efficace sera son moteur de détection et d'éradication. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de tester cette nouvelle édition, mais nous ne manquerons pas de le faire très rapidement et d'intégrer nos résultats à notre grand comparatif sur les antivirus gratuits.



Notez enfin que le logiciel est disponible dès à présent aux USA, au Canada, et dans plusieurs pays d'Asie. Mais il faudra attendre octobre pour qu'il soit officiellement déployé en Europe et que l'on bénéficie d'une version localisée.



Télécharger Kaspersky Free Antivirus