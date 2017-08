Le top des trucs et astuces pour Kaspersky Free

Kaspersky Antivirus est devenu gratuit ! Non, vous ne rêvez pas : l'éditeur russe a récemment dévoilé une version totalement gratuite de son célèbre outil de cybersécurité. Bien évidemment, vous n'aurez pas toutes les fonctionnalités des éditions Internet Security ou Total Security, mais cette version remplit correctement son office quand il s'agit de protéger le PC des virus, du phishing, des mails vérolés, etc. Bref, malgré sa gratuité, Kaspersky Free vous propose une solution de sécurité complète. Si vous venez de l'installer, mais ne savez pas comment paramétrer correctement l'antivirus, voici de quoi vous venir en aide. Nous vous avons préparé un dossier listant toute une série d'astuces dédiées au nouvel antivirus. Alors en route et laissez-vous guider.

