Kaspersky se fait bannir par Washington

Elaine Duke, actuellement secrétaire de la Sécurité intérieure des États-Unis, vient de demander à l'ensemble de ses fonctionnaires fédéraux de désinstaller tous les logiciels Kaspersky Lab dans les 90 jours.



Ça ne sent pas bon actuellement pour l'éditeur de solutions de sécurité Kaspersky. Le ministère de la Sécurité américaine vient de demander à ses employés de supprimer tous les logiciels de l'éditeur russe de leur poste. Dans un communiqué, le DHS (le département de la sécurité intérieure) se dit « inquiet des liens que certains cadres de Kaspersky entretiennent avec les services de renseignement et d'autres agences gouvernementales russes. » Elaine Duke enfonce le clou en ajoutant que « le gouvernement russe, qui pourrait agir seul ou avec la collaboration de Kaspersky, pourrait profiter des produits de Kaspersky pour accéder à des documents et des systèmes informatiques du gouvernement fédéral et les compromettre, ce qui a un impact direct sur la sécurité nationale des États-Unis. »

De son côté, Kaspersky nie toute relation avec le gouvernement russe. L'éditeur fait remarquer à la ministre américaine qu'il n'est aucunement assujetti aux lois qu'elle évoque et qui concernent les opérateurs russes. « Kaspersky Lab a toujours reconnu fournir des produits et services appropriés aux gouvernements du monde entier pour les protéger des menaces informatiques, mais nous n'entretenons pas de liens contraires à l'éthique avec quiconque et nous ne sommes liés à aucun gouvernement, y compris le gouvernement russe »



Ce n'est pas la première fois que Kaspersky est pris dans la tourmente : son fondateur, Eugene Kaspersky, n'a jamais caché avoir suivi des études à la faculté de mathématiques de la Haute École du KGB, ce qui a valu un temps, une mauvaise réputation à l'antivirus. Mais c'est la première fois que l'institution américaine s'en prend directement à la solution. Si la directive ne concerne bien évidemment que les postes de l'administration américaine, cela risque néanmoins de jeter un gros doute chez les entreprises et les particuliers, qui pourraient bouder la solution russe et se tourner en masse vers des logiciels concurrents.