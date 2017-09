[Promo] Kaspersky Total Security passe de 99,99 à à 49,99 €

La suite complète Kaspersky Total Security est traditionnellement vendue 99,99 €. Nous vous proposons de l'acquérir pour 49,99 €. Et pour ce prix, vous pourrez protéger jusqu'à cinq appareils pendant un an.



Kaspersky, le célèbre éditeur d'antivirus, vient de dévoiler la toute nouvelle édition de sa suite antivirale. Doté de nouveaux modules permettant de mieux vous protéger face aux menaces de tout type (malwares, spam, trojans, ransomwares, etc.), le logiciel est capable de contrecarrer et d'éradiquer les pires virus qui circulent sur le web, et il le fait plutôt bien. Enfin, notez que la suite fonctionne sur différentes plateformes, que ce soit Windows, macOS ou Android.



Cette édition, qui n'est pas estampillée 2018, vous permettra en réalité de profiter sans problème de cette dernière. Car le logiciel, dès l'installation, téléchargera la toute dernière édition de la suite de sécurité. Notez enfin que cette promotion est valable jusqu'au 31/12/2017.