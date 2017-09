Kaspersky : se débarrasser des dangers de l’email (sponso)

Des protections proactives pour parer les ransomwares

Comme nous l’avons déjà dit, certains emails malveillants incorporent un fichier bureautique potentiellement dangereux. Il peut s’agir d’un PDF infecté qui tente de percer par l’exécution d’un « exploit » les défenses du PC dès que vous tentez de l’ouvrir. L’anti-exploit de Kaspersky 2018, associé aux protections évoquées plus haut, se charge de contrer de telles menaces.

Mais, il peut aussi s’agir d’un fichier bureautique (Word, Excel, PowerPoint) bien inoffensif en apparence. Sauf que ce fichier, une fois ouvert, vous invite à cliquer sur un lien ou un bouton qui lancera alors (directement ou indirectement) un script cherchant à percer vos défenses.

C’est par un tel mécanisme que la plupart des ransomwares diffusés ces derniers mois se sont installés sur les machines des victimes afin de chiffrer et prendre en otage les fichiers de l’utilisateur.

Il est important de signaler que la version gratuite de Kaspersky, Kaspersky Free, ne dispose pas de boucliers comportementaux. En revanche, KIS & KTS 2018 bénéficient de toutes ces défenses avancées et introduisent même un nouveau bouclier anti-ransomware qui surveille attentivement les dossiers contenant vos documents personnels et en empêche l’accès aux processus non autorisés.

Avec Kaspersky, les menaces doivent donc essayer de franchir un nombre important de défenses ce qui complique considérablement la tâche des cybercriminels.



Et ce n’est pas tout. Kaspersky propose également aux utilisateurs inquiets et peu au fait des dangers d’activer leur « Mode application de confiance ». Lorsque ce mode est actif, aucune application inconnue de Kaspersky et non reconnue comme saine par l’éditeur ne peut s’exécuter. Cette protection est similaire au fameux bouclier SmartScreen for NTFS intégré dans Windows 10. Mais la protection de Kaspersky est à la fois plus intelligente et moins permissive : SmartScreen considère en effet toute application signée (disposant d’une signature numérique) comme saine, un défaut que les cybercriminels n’hésitent plus à contourner en signant leur programme malveillant.



KIS 2018 et KTS 2018 ne se laissent en revanche pas berner. Lorsque ce mode est actif, seules les applications connues et certifiées saines par l’éditeur ont droit d’exécution. En pratique, cette protection est la meilleure des assurances contre toutes les menaces véhiculées par des fichiers exécutables.



Au final, il apparaît que les protections embarquées dans Kaspersky Internet Security 2018 et Kaspersky Total Security 2018 constituent, par leur intelligence et leur complémentarité, une véritable armure défensive contre toutes les formes de menaces véhiculées par l’email. Elles protègent efficacement vos navigations et renforcent considérablement le niveau de protection du système.