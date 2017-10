Keakr : l'appli Hip-Hop au top

Keakr : voilà le nom de cette nouvelle application portée par le rappeur, écrivain et producteur Axiom. Disponible sur l'AppStore et sur Google Play, ce premier média social entièrement dédié à la musique urbaine est téléchargeable gratuitement.

Keakr est un studio d’enregistrement de poche permettant de produire ses propres titres. Il accompagne tous les apprentis rappeurrs dans la réalisation de clips et de free-styles grâce à un large catalogue de beats, de mix et de mastering de haute qualité. Du piano au jazz en passant par l’Afro Trap ou le Cloud (Trillwave), les utilisateurs ont l’embarras du choix parmi une quinzaine de rythmes. Des filtres visuels et divers effets vocaux sont également disponibles aux passionnés du genre.

>>> Lire aussi DarkWave Studio 5.7.3 pour Windows

L’application ne se limite cependant pas à disposer des instruments de composition aux utilisateurs. Keakr intègre également une fonctionnalité de réseau social permettant aux publics de faire des « Battle ». La fonction « Open Mic » de l’application permet en effet aux participants de se défier et de se départager grâce aux votes. Chaque membre a par ailleurs la possibilité de diffuser ses créations sur le réseau et de répondre aux différentes réactions de la communauté.