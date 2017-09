iPhone X, iPhone 8, Watch 3 : ce qu'il faut attendre de la conférence du 12 septembre d'Apple

Tandis que l'iPhone célèbre (déjà) ses 10 ans, Apple tiendra demain une conférence afin de présenter ses tout derniers modèles. Voilà un petit résumé de ce que le géant de Cupertino devrait présenter :

3 nouveaux iPhone, dont l'iPhone X

1 Apple Watch 3, avec LTE intégré

1 Apple TV prenant en charge la 4K

1 présentation de l'enceinte HomePod

iPhone X

Selon les dernières rumeurs, Apple travaillerait ainsi sur un smartphone avec écran OLED permettant un affichage bord-à-bord (comme le S8 ou le Note8, en somme). L'appareil serait dépourvu de bouton d'accueil physique et coûterait près de 1000 euros. Il disposerait également d'un module de reconnaissance faciale permettant de déverrouiller l'appareil ou de réaliser des paiements en ligne. Il profiterait également de la recharge sans fil, d'un meilleur capteur photo/vidéo dédié à la réalité augmentée, et d'un logiciel de traitement photo plus intelligent.

Si l'on en croit l'analyse de son firmware, Apple aurait décidé de baptiser son nouvel appareil « iPhone X ». L'iPhone X serait attendu pour la fin de l'année.

iPhone 8 et iPhone 8 Plus

Apple devrait également dévoiler des successeurs à ses populaires iPhone 7 et 7 Plus, qui devraient coûter moins cher que l'iPhone X, sans bénéficier des mêmes innovations que ce dernier. Néanmoins, cela signifierait que le prix des deux appareils diminuerait en conséquence, afin de les rendre plus convaincants auprès des acheteurs. On peut raisonnablement s'attendre à la recharge sans fil, aux améliorations liées au capteur photo/vidéo et à des performances accrues dues à la nouvelle puce A11.

Conformément à ses précédents modèles, Apple devrait en toute logique baptiser ces nouveaux smartphones « iPhone 8 » et « iPhone 8 Plus ». Ils devraient sortir plus rapidement que l'iPhone X.

Apple Watch 3

Toujours d'après les dernières rumeurs en date, Apple aurait amélioré son Apple Watch, afin que celle-ci s'affranchisse d'un iPhone. En clair, la montre d'Apple disposerait de sa propre connexion LTE. Apple aurait déjà contracté avec les plus gros opérateurs américains que sont T-Mobile, AT&T et Verizon, afin d'offrir de la data à sa montre connectée.

Notez cependant qu'Apple a attendu 18 mois entre le lancement de l'Apple Watch d'origine et la v2. Il est possible donc que la v3 ne se montre pas avant 2018, mais l'annonce d'une nouvelle montre cet automne donnerait aussi à Apple l'occasion de placer un nouveau produit au pied du sapin à Noël.

Apple TV

Le géant de Cupertino devrait également dévoiler une nouvelle édition de son lecteur de streaming, l'Apple TV. L'appareil devrait désormais être capable de relire du contenu en 4K, grâce à un nouveau processeur.

HomePod

Apple a déjà présenté son futur HomePod lors de sa conférence de juin dernier. Mais l'entreprise pourrait en refaire une présentation, puisque l'appareil n'est toujours pas sorti. Commercialisé 349 dollars, le HomePod est une enceinte connectée concurrente à Amazon Echo ou Google Home.

Et quoi d'autre ?

Enfin, on devrait également en apprendre davantage sur iOS 11 et ses nouveautés. Apple pourrait également dévoiler une petite mise à jour de ses AirPods, qui profiteraient d'un chargeur avec lumière d'état plus visible et qui serait commercialisé en parallèle de l'iPhone X.

Rendez-vous sur le compte Twitter de la rédaction pour suivre en direct l'événement... Et sur le site dans la foulée pour faire le bilan de cette conférence qui s'annonce comme l'une des plus importantes d'Apple de ces 10 dernières années.