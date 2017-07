KFC va lancer un smartphone en Chine

KFC Releases Smartphone in China

La chaîne de restaurants KFC célèbre ses 30 ans d’activités en Chine. Pour marquer l’occasion, elle lancera un smartphone en édition limitée en collaboration avec le constructeur chinois Huawei. KFC a annoncé la nouvelle sur son compte Weibo.

Le partenariat n’est pas le fruit du hasard, puisque les deux sociétés ont fait leur début dans le pays en 1987. KFC avait ouvert son premier restaurant dans un local proche de la place Tian'anmen de Pékin, alors que Huawei avait commencé ses activités à Senzhen, au sud de la Chine. Ils mettront ainsi en vente un smartphone rouge baptisé KFC Huawei 7 Plus. On retrouve à l’arrière de l’appareil un logo Huawei aux côtés de l’icône du restaurant, le colonel Sanders. L’application mobile de KFC y est installée et propose un service baptisé « K-Music ». Il permet d’accéder à une liste de lecture proposée par la compagnie dans ses 4000 magasins à travers le pays.

Huawei ne compte produire que 5000 exemplaires de ce smartphone. La fiche technique de l’appareil reprend celle du Huawei Enjoy 7. L’écran de 5 pouces affiche avec une définition de 1280 pixels par 720. Le processeur Snapdragon 425 est appuyé par une mémoire vive de 3 Go, tandis que le stockage interne est limité à 32 Go. Proposé à 142 euros,le KFC Huawei 7 Plus est disponible en Chine depuis le 13 juillet.

