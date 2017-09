KFC teste le paiement par reconnaissance faciale en Chine

Il sera bientôt plus simple d’effectuer des paiements chez KFC. La chaîne de restaurants teste une nouvelle méthode de paiement dans une de ses franchises en Chine. Le paiement sera en effet aussi simple qu’un sourire. En 2015, Alibaba avait présenté un nouveau moyen de paiement qui utilise la reconnaissance faciale. Baptisée « Smile to Pay », la technologie permet d’identifier une personne en quelques secondes grâce à des caméras 3D.



Cette année, Alipay, filiale d’Alibaba en charge du projet, a réussi à introduire sa technologie sur le marché avec la collaboration de KFC. Le système de paiement par reconnaissance faciale est en phase de test dans un des restaurants situé à Hangzhou dans le sud de Shanghai. Le principe reste simple. Le client passe sa commande depuis une borne et choisit la reconnaissance faciale comme mode de paiement. Il doit bien sûr posséder un compte Alibaba pour être reconnu par la caméra. Une fois identifié, le client doit ensuite rentrer son numéro de téléphone pour valider l’achat.



Les deux compagnies ont décidé d’établir ce premier test dans un restaurant spécifique de la chaîne appelé K Pro. Il s’agit d’une version de KFC qui s’adresse à une clientèle plus jeune et propose des plats plus sains.

