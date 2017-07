Kinect peut aussi servir à scanner des os de dinosaures

Malgré un succès mitigé après sa sortie, l'accessoire Kinect de Microsoft trouve encore une application intéressante. Le périphérique a été utilisé par une équipe du MIT appelée Camera Culture group pour scanner un crâne de T-rex du Muséum Field à Chicago.

Bien que la résolution soit plus basse que celle des modèles haut de gamme, le résultat est satisfaisant puisque, combiné avec d’autres outils et un logiciel libre destiné à la 3D, Kinect a permis d’avoir un modèle suffisamment précis. Les paléontologues ont même pu observer d’étranges cavités sur le fossile de 1,5 mètre de long. En outre, la technique a permis de préserver le crâne qui reste l’un des plus complets jamais découvert.

En 2016, Kinect n’a été utilisé que par quelques rares développeurs sur Xbox. Cette tendance ne devrait pas changer cette année. Through Games, à l’origine de Fru, le titre phare qui a promu Kinect, a déclaré à engadget qu’il était peu probable qu’il utilise de nouveau le périphérique. Kinect se convertit ainsi peu à peu en un scanner 3D. Microsoft est notamment allé dans ce sens en le rendant compatible avec 3D Builder.

