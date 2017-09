Kobo lance des livres audio sur ses applications iOS et Android

Kobo est en général plus connu pour ses liseuses électroniques et ses livres électroniques à télécharger. L’entreprise canadienne rachetée par Rakuten en 2011, vient d’annoncer qu’elle se lançait également dans les livres audio. Ils seront disponibles sur ses applications mobiles.



Depuis qu’Amazon s’est mis sur le marché des livres audio l’année dernière, Kobo avait en tête de contre-attaquer. La société lance donc des livres audio via ses applications iOS et Android. Les utilisateurs ne pourront cependant pas retrouver ces livres audio depuis les liseuses Kobo.



Kobo propose un service d’achat avec deux options différentes : un achat à l’unité ou un abonnement mensuel à 9,99$ qui donne accès à un livre audio par mois. Pour l’instant, Kobo ne précise pas le nombre de livres audio disponibles dans son catalogue. Par ailleurs, seuls les utilisateurs présents aux États-Unis, Angleterre, Nouvelle-Zélande et Australie ont accès au service. Kobo propose d’avoir un premier accès à ses livres audio gratuitement pendant 30 jours.

