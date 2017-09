Kodak ressort vos vieilles photos des placards de Facebook

Grâce (ou à cause de) Kodak, vos anciennes photos vont refaire surface. La compagnie met à jour son application Kodak Moments avec l’introduction d’un chatbot Facebook. Le but est de retrouver des photos oubliées stockées sur son smartphone ou son compte Facebook et de les imprimer.



De nos jours, nous avons tous tendance à prendre des tonnes de photos et à les stocker sur notre téléphone sans jamais les regarder. Kodak propose donc de fouiller parmi nos anciennes photos et de retrouver certaines pépites. Le chatbot Facebook sélectionnera en effet des photos oubliées qui méritent de refaire surface (selon lui). Pour ce faire, il se basera sur plusieurs éléments, dont le lieu, la qualité de la photo, la présence de personnes proches,etc.



Cette fonctionnalité a bien entendu un but commercial. Kodak veut inciter les utilisateurs à imprimer des photos. Après que le chatbot aura choisir une photo, il proposera de l’imprimer sur un support ou un objet.



Ce nouvel outil a cependant quelques limites. Certains utilisateurs peuvent en effet ne pas apprécier les photos sélectionnées par le chatbot Facebook. Certaines photos peuvent en effet évoquer de mauvais souvenirs par exemple.



La nouvelle fonctionnalité est disponible dès à présent sur Kodak Moments.

