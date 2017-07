Kronaby : la montre connectée classe et minimaliste

Les montres hybrides devraient constituer la moitié des smartwatch proposées sur le marché au cours des prochaines années. Elles suscitent l’intérêt des fabricant traditionnels comme TAG Heuer ou encore du géant de la mode, Armani. La marque suédoise Anima arrive également avec un modèle à la fois classe et minimaliste, Kronaby. Derrière l'entité Anima se cachent un groupe d'anciens employés de Sony, décidés à renouveller le marché des montres connectées. Leur création ressemble à un modèle classique, mais derrière l’horlogerie traditionnelle se cache un ensemble de technologies intelligentes.

Compatible avec des smartphones sous iOS ou Android, Kronaby propose des fonctionnalités comme les notifications filtrées ou encore le contrôle de la musique et de la caméra. Mais le principal atout de l’appareil reste son autonomie de deux ans d’après Anima. Le constructeur précise que Kronaby est alimentée par une pile de montre standard. Elle se décline en quatre versions affichant un design puisé dans le patrimoine scandinave : Sekel, Apex, Carat et Nord. Les modèles sont étanches à moins de 100 mètres de profondeur avec différents types de bracelet et de cadran. Ils fonctionnent également avec une application dédiée compatible avec des versions antérieures à Android 5.0 et iOS9.



En quoi peut-on parler de montre connectée ? Même si elle ne dispose pas d'un écran, la montre Kronaby intègre un accéléromètre et un gyroscope qui lui permettent de récolter des données exploitables dans l'application. Surtout, il est possible de la paramétrer pour qu'elle vibre en fonction des différentes notifications souhaitées.

La collection est disponible dès à présent en France. Le prix des 24 variantes de Kronaby varie de 356 € à 616 € en fonction du type de cadran et de bracelet.

