L.A. Noire s'offre une cure de jouvence en 4K

L.A. Noire, le hit de Rockstar Games sorti en 2011 sur PS3 et Xbox 360, va bientôt ressortir sur consoles de dernière génération. Pour l'occasion, le célèbre studio de développement a mis les petits plats dans les grands et nous gratifie d'une édition 4K, dont voici le premier trailer.

Le mois dernier, le célèbre studio Rockstar Games annonçait la prochaine réédition de L.A. Noire sur Xbox One , PS4 et Switch, mais également en 4K sur Xbox One X et PS4 Pro. Rockstar vient de diffuser une première bande-annonce de cette nouvelle édition du jeu, vidéo enregistré depuis une Xbox One X. Le jeu se déroule toujours en 1947, et vous place dans la peau de l'agent de police Cole Phelps. On y retrouve ce qui a fait le succès du jeu à l'époque : les célèbres expressions faciales de tous ses personnages, captées à l'aide de 32 caméras HD. Si la 4K ne constitue pas une avancée majeure pour ce type de jeu (nous vous laissons en juger dans la vidéo-ci-dessous), il est malgré tout très jouissif de retrouver ce titre sur les consoles de dernière génération.



L.A. Noire sera disponible à partir du 14 novembre prochain. Une version dédiée aux possesseurs du casque HTV Vive et appelée L.A. Noire: The VR Case Files sortira le même jour.