LA Noire fait son retour sur les nouvelles consoles

Rockstar Games vient de confirmer la sortie prochaine du jeu L.A. Noire sur la PlayStation 4,la PlayStation Pro, la Xbox One, la Xbox One X et la Nintendo Switch. Un spinoff du jeu sera également disponible en VR notamment pour le HTC Vive.

Six ans après la première édition, le jeu vidéo L.A. Noire va réapparaître sur les écrans avec une qualité d’image supérieure. Des nouvelles versions PS4 et Xbox One du jeu vont être disponibles, selon le studio Rockstar Games. Le gameplay sur les nouvelles versions sera identique à l’original, mais des contenus supplémentaires seront téléchargeables avec une gamme d’améliorations techniques. Un support en 4K sera par ailleurs produit pour la Xbox One X et la PS4 Pro. Sur la Nintendo Switch, le L.A. Noire sera adapté à la reconnaissance de mouvements des joueurs via les Joy-Con et les contrôles tactiles.

Une adaptation pour les consoles de dernières générations

Le studio confirme également un spinoff VR du jeu baptisé L.A. Noire : The VR Case Files et qui comportera sept nouvelles aventures jouables sur la HTC Vive. Le spinoff sera par ailleurs entièrement indépendant de l’original. Les nouvelles versions du L.A. Noire seront disponibles à partir du 14 novembre prochain.

