Google s’inspire du succès d’Apple pour créer un nouveau programme. Outre la garantie offerte pour les utilisateurs, ce programme va permettre à la firme de Mountain View de tirer profit de la vente de chaque accessoire de ses appareils.

Le programme « Made for » d’Apple garantit les performances optimales des accessoires des appareils iOS pour les utilisateurs et oblige les fabricants à payer une petite redevance à la marque à la pomme pour chaque accessoire vendu. Google va bientôt lancer un programme similaire, selon le site 9to5Google. Le nouveau programme « Made for Google » devrait être présenté lors d’un événement où seront développés les nouveaux produits du géant américain, dont le Pixel 2 et le Pixel 2 XL.

Le programme concerne par exemple la norme USB-C utilisée sur les Smartphones et ordinateurs portables de la firme. La majorité des accessoires USB-C disponibles sur Amazon sont en effet peu performants pour charger les Chromebooks ou les Smartphones, selon un ingénieur de l’entreprise. Il serait également fort probable que Google ne prélèvera aucune redevance de ses fabricants afin de préserver le prix.