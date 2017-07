Un lancement de satellite vu par... un satellite

Flock 2k Launch

L’entreprise d’imagerie, Planet, possède un ensemble de satellites Dove en orbite pour photographier la planète. Depuis longtemps, l’idée de prendre en photo le lancement d’un satellite depuis l’espace a germé au sein de l'entreprise. L’opération nécessitait de remplir certaines conditions, mais la chance a souri finalement à l’occasion d’une mission de la fusée Soyouz à partir du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. Une région couverte par un satellite Dove au bon moment.

Planet a orienté ses objectifs sur la fusée Soyouz par l’intermédiaire de ses équipes de contrôle. Le satellite a capturé une image par seconde du lancement alors qu’il se déplaçait lui-même à sept kilomètres par seconde au dessus du cosmodrome. Ces clichés, pris en temps réels, ont été recadrés et assemblés par une équipe de Planet pour former une courte vidéo retraçant le lancement et l’évolution de la fusée Soyouz qui transportait 48 satellites Flock 2k de Planet.

L’opération a présenté quelques défis à l’entreprise puisqu’il a fallu commander rapidement le satellite pour ne pas manquer l’occasion et suivre le vol de la fusée correctement. Les photos ont été envoyés au lendemain du lancement, à peu près au même instant que les nouveaux satellites commençaient à se déployer en orbite.

