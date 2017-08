Il lance des flammes avec ses poings comme Pyro des X-Men

Punch Activated Arm Flamethrowers (Real Life Firebending) | Sufficiently Advanced

Les amateurs de bricolage et de science-fiction rivalisent d’ingéniosité sur les réseaux sociaux afin de reproduire les effets spéciaux et les accessoires d’un film ou d’un jeu vidéo. Et certains prototypes sont pleinement fonctionnels. Si la réplique IRL du pistolet de Tracer envoyait des lasers de 84 watts, ce gadget, développé par un certain Allen Pan, crache du feu. Contrairement aux inventions du même genre, il s’agit d’un système assez sophistiqué car il faut effectuer un coup de poing pour que les flammes sortent.

Allen Pan a présenté ce gadget dans une vidéo publiée sur YouTube. C’est un spécialiste des arts martiaux qui s’est prêté à la démonstration. Certains mouvements donnent lieu à un crachat de flamme bien synchronisé. L’homme rappellerait presque Pyro, des X-Men, mais aussi un maître du feu dans Avatar. Derrière ces gestes bien exécutés se cache un système composé d’un Arduino Pro Mini, d’une électrovanne reliée à un réservoir de butane et d’un accéléromètre. Ce dernier détecte un mouvement rapide du poing qui s’arrête brusquement. Le microprocesseur ouvre ensuite les vannes. Le bricoleur en herbe s’attarde plus en détail sur le processus de fabrication sur son site.