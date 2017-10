Asus et Samsung travailleraient sur les prochains Chromebook

Samsung et ASUS ont lancé deux modèles de Chromebook à destination du marché du milieu de gamme, au début de l’année. Mais, les utilisateurs pourront probablement profiter d’une version premium du Samsung Chromebook Pro et de l’ASUS Chromebook Flip C302 dans un futur proche.

Après la présentation de l’ordinateur portable 2-en-1 Pixelbook de Google, ASUS et Samsung décident de préparer des modèles haut de gamme de leurs Chromebooks. Aucune différence ne devrait cependant être notable au niveau de l’apparence des deux nouveaux dispositifs puisque les véritables modifications s’opèrent au niveau des configurations des deux appareils. Les processeurs Intel Core M3 et les 4 Go de RAM intégrés dans les deux ordinateurs portables devront en effet être remplacés par des processeurs Intel Core M7 et 16 Go de mémoire vive, selon Chromeunboxed.

ASUS et Samsung pourront se montrer très compétitifs sur le marché d’ordinateurs portables haut de gamme grâce à cette amélioration. Le prix devrait par ailleurs rester en dessous de 999 dollars pour chacun des deux modèles afin de mieux convaincre les utilisateurs face au Pixelbook de Google.



