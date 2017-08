The Last Jedi : un personnage inédit dévoilé dans l'app Star Wars

À l’occasion de la sortie des jouets Star Wars : The Last Jedi, Disney diffusera dans les magasins et en ligne des affiches publicitaires cachant des images en réalité augmentée. Un personnage inédit y fera son apparition.

Si le prochain Star Wars ne sort que le 13 décembre, ses produits dérivés arrivent plus tôt en magasin. Les jouets liés à The Last Jedi seront ainsi disponibles dès le 1er septembre. Disney accompagne cette sortie d’un jeu éphémère en réalité augmentée. Nommé « Find the Force » il ne sera disponible que jusqu’au 3 septembre, date de fin du Force Friday weekend.

>>> Star Wars, les derniers Jedi : le trailer en mode Apple IIc

Accessible depuis un smartphone via l’application Star Wars officielle (Android, iOS), cette mission demande de trouver quinze puces de données. Celles-ci sont dissimulées dans des visuels marqué du logo « Find the Force » et disponible soit en magasin, soit en ligne. À chaque nouvelle affiche, un personnage différent apparaîtra. Cette initiative sera aussi l’occasion pour Disney de dévoiler un nouveau personnage qui fera son apparition dans The Last Jedi. À force de scanner différents visuels, les utilisateurs pourront débloquer des clips vidéos ou des emojis.



Si l’opération n’est pas encore active, il est tout de même possible d’essayer un premier visuel de Rey, lequel cache un trio de Porgs, créatures habitant la planète Ahch-To dans The Last Jedi.