LastPass : le gestionnaire de mots de passe double le prix de son offre Premium

Le gestionnaire de mots de passe LastPass a annoncé que son forfait Premium allait connaître une augmentation. Désormais, les abonnés Premium devront payer le double, soit 24 $ (environ 20€). LastPass a également retiré certaines des fonctionnalités gratuites.

Jusqu’à présent, LastPass était un des gestionnaires de mots de passe les plus connus et un des plus abordables. Toutefois, les utilisateurs ne sont pas ravis d’apprendre que de 12 $, l’offre Premium passe désormais à 24 $. Les utilisateurs ayant déjà un abonnement Premium ne sont pas concernés par l’augmentation. Ils devront quand même payer le nouveau tarif lorsque leur abonnement arrivera à expiration.

En plus de l’augmentation, LastPass retire toutes les fonctionnalités de l’offre gratuite telles que le partage de mots de passe en illimité ou l’accès en urgence. Elles seront uniquement disponibles aux abonnés Premium et Families.



Si les utilisateurs ne se sont pas fait attendre pour exprimer leur mécontentement, LastPass reste, malgré l’augmentation du prix, un gestionnaire abordable comparé à ses concurrents.



