Encore un leak du Galaxy Note 8

Le Galaxy Note 8 continue de se dévoiler avant sa présentation officielle attendue le 23 août. La fuite vient d’un compte du réseau social chinois Weibo repéré par BGR. Il présente des photos de l’appareil qui apparaît très mince. Selon les rumeurs, le Galaxy Note 8 aurait 8,5 mm d’épaisseur alors que son écran 6,3 pouces occupe la majeure partie de la façade. Cependant, les photos ne permettent pas encore d’apprécier cet écran QHD+ Infinity puisqu’elles montrent un modèle non fonctionnel. Il n’en demeure pas moins que le design de l’appareil se rapproche beaucoup de la version finale du Galaxy Note 8.

À l’arrière, on retrouve deux capteurs photo de 12 mégapixels qui bénéficient d’une stabilisation optique de l’image. Si le premier convient pour les prises de vue grand-angle, le second s’illustre surtout par son zoom optique 2x. Ils sont placés à côté d’un lecteur d’empreintes digitales qui permet de débloquer l’appareil tout comme la reconnaissance faciale et la reconnaissance de l’iris. Ces fonctionnalités déjà présentes dans le Samsung Galaxy S8 connaîtront quelques optimisations sur la future phablette du géant sud-coréen.