LeakerLocker, le ransomware sur Android qui déballe votre vie privée

L’éditeur d’antivirus McAfee affirme avoir découvert récemment un nouveau malware pour Android, auquel il a donné le nom de « LeakerLocker ». Il suit la méthode désormais classique du ransomware, en prenant vos données en otage en l’échange d’une rançon, avec cependant une particularité. Alors que les ransomware classiques se contentent de garder les données chiffrées en attendant le paiement, LeakerLocker menace quant à lui de diffuser les données personnelles de l’utilisateur à ses contacts, notamment ses photos et son historique de navigation.

Selon McAfee, au moins deux applications sur le Google Play Store ont été infectées par ce malware : « Booster & Cleaner Pro » et « Wallpapers Blur HD ». Lorsqu’une de ces deux applications est installée et lancée, et une fois les permissions nécessaires accordées, celle-ci affiche un message sur l’écran de l’appareil demandant une rançon de 50 dollars à payer sous 72 heures, sans quoi ses données pourraient être envoyées à sa liste de contacts. Parmi les données collectées par l’application figureraient notamment l’historique de navigation ainsi que les photos, bien que selon McAfee, le malware n’aurait pas nécessairement accès à la totalité des données indiquées dans ses messages.

Si l’utilisateur accepte de payer, ses données sont alors restaurées et un message lui indique que sa vie privée reste intacte. Rien n’empêche cependant l’expérience de se reproduire par la suite sur le même appareil. Google affirme avoir depuis retiré les applications concernées de sa plateforme.