BB8 en LEGO : 1106 pièces et une bonne dose d’amour

BB-8, le mignon robot rondouillard a gagné le cœur des fans dans le volet "Star Wars: Le Réveil de la Force". Les responsables de la saga l’ont donc reconduit pour la suite intitulée "Star Wars : Le Dernier Jedi". La sortie mondiale est prévue pour le 15 décembre prochain.

En attendant, Lego lance un set de lego BB-8 aussi grand qu’un ballon de basket. Sans le support, il mesure 25 x 15 centimètres. La construction requiert une bonne dose de patience et un certain savoir-faire, le Kit comporte exactement 1106 pièces. Comme le célèbre robot, il est équipé d’une tête rotative et d’une trappe ouvrante. Les détails sont soignés, on remarque par exemple la présence d’une torche de soudage.

Les fans de la saga pourront regarder le film avec une réplique de BB-8 à leurs côtés. Notons que Lego n’est pas à son premier coup d’essai. La firme danoise commercialise déjà un kit géant du Faucon Millenium (7500 pièces) et de l’Étoile noire (4016 pièces). Pour information, ce lego BB-8 coûte 80 euros.

