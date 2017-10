Lego célèbre les femmes de la Nasa avec trois nouvelles figurines

Lego lance un nouveau coffret baptisé « Les femmes de la Nasa » en hommage à de grandes scientifiques qui ont participé aux projets de l’agence spatiale. Le coffret compte notamment trois différentes figurines qui mettent en scènes quatre femmes scientifiques et astronautes.



L’idée de créer des figurines pour célébrer les femmes de la Nasa a été soufflée par Maia Weinstock, rédactrice en chef du MIT News. Sa proposition publiée sur le site de Lego Ideas en 2016 avait été retenue. La place de la femme est encore au cœur des débats en 2017. On sait que les jouets sont déterminants dans la vision du masculin et du féminin chez les enfants d’où le besoin de créer de telles figurines.



Dans le kit, on retrouve des figurines qui mettent à l’honneur les astronautes Sally Ride et Mae Jemison, l’informaticienne Margaret Hamilton et l’astronome Nancy Grace Roman. Maia Weinstock déclare qu’une figurine en l’honneur de Katherine Johnson était également prévue, mais qu’elle n’a pas pu être intégrée. La mathématicienne avait contribué au programme Mercury et Apollo 11.



Le nouveau coffret sera disponible à partir du 1er novembre et sera vendu 24,99$ (21€).

