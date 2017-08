Lego annonce un futur kit en hommage à Voltron

Décidément, Voltron n’a jamais été aussi tendance qu’en 2017. Après la série Netflix, c’est au tour de Lego de rendre hommage à la série animée des années 80 avec un nouveau set à assembler.

Après le retour de Voltron sur Netflix l’an dernier dans une nouvelle version, la série américano-japonaise fait désormais l’objet d’un nouveau kit de Lego comme l’a annoncé le fabricant de jouets danois ce jeudi sur son blog. L’idée vient en fait du créateur len_d69, qui a proposé le kit sur la plateforme Lego Ideas, où les internautes peuvent suggérer des modèles à assembler et voter pour ceux qui leur plaisent le plus. Elle a finalement été validée par Lego ce jeudi, après le vote de plus de 10 000 personnes sur la plateforme.

L’idée de len_d69 est de proposer un robot géant, composé de cinq minirobots à assembler, reprenant chacun la forme d’un lion, comme dans la série d’origine. « Lorsqu’ils sont combinés, ils forment Voltron, qui mesure environ 40 centimètres et pèse près de 1 kg », précise le créateur. Il ne donne cependant pas le nombre de pièces nécessaire à la conception de son kit une fois assemblé.

Le kit Lego Voltron a été validé par la firme danoise en même temps qu’un modèle de bateau dans une bouteille. Le design initial conçu par len_d69 ne devrait cependant pas être la version commercialisée. Comme d’habitude, Lego va probablement modifier quelques aspects du kit afin de s’assurer de sa solidité et revoir légèrement son design. Le constructeur n’a pas encore annoncé de prix pour le kit Voltron, mais précise qu’on en saura plus dans le courant de l’année 2018.