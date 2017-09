Len Wein, le papa de Wolverine, est décédé

Âgé de 69 ans, Len Wein vient de décéder. Le scénariste de comics, qui avait tantôt travaillé pour DC, tantôt pour Marvel, est essentiellement connu pour le cocréateur de l'un des personnages les plus connus des BD américaines : Wolverine.



Ayant fait ses premières armes chez DC sur les Teen Titans, Len Wein crée Swamp Thing en 1971 avec Bernie Wrightson. Il part ensuite chez l'éditeur concurrent, Marvel, où il donne naissance à un super-héros aujourd'hui mondialement connu et dont les aventures ont été adaptées sur grand écran à de multiples reprises. Avec Dave Cockrum, on lui dont en effet Wolverine, dont la première apparition ne se fait pas chez les X-Men, mais dans l'une des nombreuses aventures de L'incroyable Hulk. Peu après, il décide de reprendre le personnage et de l'intégrer à l'univers des mutants. Avec son comparse Dave Cockrum, il crée également d'autres personnages, comme Tornade (Storm), Colossus ou Diablo (Nightcrawler). À eux deux, ils relancent la franchise X-Men, boudée depuis quelques années par les lecteurs et son éditeur Marvel. Reprise ensuite par Chris Claremont, la série est une véritable réussite et est aujourd'hui l'une des licences les plus prolifiques de l'industrie des comics et du cinéma.



>> Super-héros : quels comics faut-il avoir lus ?



Len Wein repartira ensuite chez DC et travaille sur des comics comme Batman ou Green Lantern, et supervise Watchmen. On lui doit également des séries animées, toujours liées à l'univers des super-héros, comme X-Men, Spider-Man ou Batman.



Len Wein s'est éteint sur son lit d’hôpital le 10 septembre. Le réalisateur Joss Whedon lui a rendu hommage, tout comme Hugh Jackman, qui incarne Wolverine sur grand écran : « heureux d'avoir connu Len Wein. je l'ai rencontré pour la première fois en 2008. Je lui ai dit que, de son cœur, de son esprit et de ses mains, était né le plus grand personnage de comics de tous les temps », a déclaré l'acteur. L'auteur Mark Millar a quant à lui posté sur son compte Twitter 4 couvertures de comics qui résument selon lui la carrière de Len Wein (voir ci-dessous).