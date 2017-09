Lenovo écope de 3,5 millions de dollars d'amende pour l'affaire VisualDiscovery

L'affaire remonte à février 2015 : à l'époque, le fabricant Lenovo avait été accusé d'avoir sciemment installé sur certains de ses PC un adware. Elle vient de trouver une issue en la défaveur de Lenovo, contraint de s'acquitter de 3,5 millions de dollars.



Quand on achète un nouveau PC portable, il n'est pas rare d'y trouver une flanquée de logiciels préinstallés. De l'antivirus à l'outil d'optimisation du PC, il est désormais monnaie courante pour les fabricants de passer un accord avec les éditeurs pour embarquer sur les ordinateurs toute une batterie de logiciels commerciaux en version d'évaluation. Mais il y a un peu plus de deux ans, Lenovo s'était aussi entendu avec Superfish, une société aujourd'hui disparue et éditrice d'un adware baptisé VisualDiscovery. Le logiciel malveillant récupérait les données personnelles des utilisateurs, qu'il espionnait à son issu.



À l'issue d'un long procès, la Federal Trade Commission et 32 états américains ont finalement gagné leur bataille juridique : Lenovo va devoir payer 3,5 millions de dollars. En outre, « dans le cadre du règlement avec la FTC, Lenovo ne doit pas fausser, auprès des consommateurs, les fonctionnalités des logiciels préchargés sur les ordinateurs portables qui injectent des publicités lors de séances de navigation sur Internet, ou transmettent à des tiers des informations sensibles concernant les consommateurs. »



Selon le site Engadget, Lenovo a déclaré n'être pas d'accord avec « les allégations formulées dans ces plaintes », mais se dit satisfait de clore enfin le débat deux ans plus tard. Le jugement oblige également le constructeur à mettre en place un outil de sécurité visant à analyser les logiciels embarqués sur ses PC.



