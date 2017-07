Lenovo et Disney lancent un casque de réalité augmentée Star Wars

Lenovo a développé un casque de réalité augmenté dédié à Star Wars en collaboration avec Disney. Les fans de la franchise seront heureux d’apprendre qu’ils pourront bientôt jouer dans la peau d’un véritable Jedi. Lenovo a annoncé ce partenariat lors d’une conférence à la D23 Expo à Anaheim en Californie. La compagnie chinoise a même dévoilé une vidéo de 30 secondes afin de teaser le nouveau produit.

Pour le moment, les deux compagnies ont donné très peu d’informations concernant leur expérience AR baptisée « Star Wars Jedi Challenges ». Une chose est sûre, le casque requiert l’utilisation d’un smartphone ce qui n’est pas sans rappeler les casques Samsung Gear VR ou encore Daydream de Google. D’après la vidéo présentée, le casque permettrait de vivre un combat au sol. Le contrôleur de mouvement, lui, est censé rappeler le sabre laser. Le casque a été spécialement conçu pour les jeux Disney. On peut donc supposer que d’autres expériences viendront d’ajouter à l’avenir. Le casque AR Star Wars devrait être commercialisé dans les Best Buy et sur Lenovo.com aux États-Unis. Aucune date de lancement n’a été communiquée.

