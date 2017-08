[Promo] L'excellent Motorola Moto G5 Plus à seulement 230 €

Jusqu'à minuit, Amazon propose le très bon smartphone Lenovo/Motorola Moto G5 Plus - le modèle gris - à seulement 229,99 €, alors que son prix normal est plutôt de 299 €. Comme toujours, la livraison est gratuite.



Le Moto G5 Plus se distingue principalement de la concurrence par son autonomie très satisfaisante, d'environ deux jours en utilisation courante. Sa batterie de 3000 mAh s'avère donc efficace. D'autant plus qu'un mode recharge rapide permet de gagner six heures d'autonomie en seulement 15 petites minutes.



>>> Lire : [Test] Moto G5 Plus : faut-il craquer pour le grand format de Lenovo ?



Le smartphone possède un processeur à huit coeurs cadencés à 2 GHz, qui assure de bonnes performances sous Android 7 (nom de code Nougat). Il est assisté de 3 Go de mémoire vive. L'espace de stockage est de 32 Go.



Autre bon point, le lecteur d'empreintes digitales, placé sous l'écran, fait également office de pavé tactile, qui permet d'effectuer rapidement différentes opérations. Enfin, les capteurs de 12 et 5 mégapixels offrent des résultats satisfaisants lorsque la luminosité ambiante est élevée.







>>> Lire : Comparatif : quels sont les meilleurs smartphones ?