[Promo] Le Motorola Moto G5S à 213 €

Le tout récent smartphone Motorola Moto G5S est disponible sur Amazon à 212,98 €, alors qu'il est plutôt vendu ailleurs aux environ de 249 €.



Évolution subtile du Moto G5, le Moto G5S devrait se distinguer - comme son prédécesseur - de la concurrence par l'autonomie de sa batterie de 3 000 mAh, qui devrait atteindre environ deux jours en utilisation courante. Un mode recharge rapide permet de gagner six heures d'autonomie en seulement 15 petites minutes.



Le smartphone possède un écran Full HD de 5,2 pouces et un processeur à huit cœurs cadencés à 1,4 GHz, qui assure de bonnes performances sous Android 7 (nom de code Nougat). Ce dernier est assisté de 3 Go de mémoire vive. L'espace de stockage est de 32 Go.



Autre bon point, le lecteur d'empreintes digitales, placé sous l'écran, fait également office de pavé tactile, qui permet d'effectuer rapidement différentes opérations. Enfin, les capteurs de 16 et 5 mégapixels devraient offrir, comme le G5, des résultats satisfaisants lorsque la luminosité ambiante est élevée.







