Lenovo veut lancer un PC portable pliable

Le constructeur chinois a présenté ses avancées et ses projets lors de l’évènement Lenovo Transform de New York qui s’est déroulé le 20 au 21 juin 2017. Il a notamment donné un aperçu de son ordinateur portable pliable.

Contrairement aux modèles classiques, le prototype se plie comme une feuille de journal. Il dispose toujours d’un clavier et d’une souris. Cependant, il est compatible avec la commande vocale tout en présentant un écran tactile. L’affichage pourrait s’appuyer sur la technologie OLED qui reste actuellement la plus avancée pour permettre la création de produits flexibles comme le LG G Flex 2. En tout cas, ce type d’ordinateur futuriste ouvre la voie à de nouvelles possibilités en matière de conception. Le constructeur peut créer des produits plus petits avec un écran plus grand.

Lenovo précise que cet ordinateur portable reste au stade concept. Il faudra ainsi attendre assez longtemps pour voir apparaître ce modèle si le constructeur chinois se décidait à le produire. Il faut dire que Lenovo a un agenda bien rempli avec de nouveaux partenariats avec Microsoft et Google dans la réalité virtuelle.

