[IFA 2017] Yoga 720, 920 et Miix 520 : Lenovo dévoile ses nouveaux ultrabooks

En parallèle de ses nouveaux smartphones, Lenovo a également profité de l’IFA pour dévoiler des nouveaux ultrabooks Yoga, ainsi qu’une tablette transformable.

Si Lenovo a présenté à Berlin ses nouveaux smartphones, le constructeur chinois n’en a pas oublié son cœur de métier, l’informatique, et a également dévoilé quelques nouveautés en matière d’ordinateurs. Lenovo a ainsi dévoilé ce jeudi ses nouveaux Yoga 720 et 920. Le nouveau Lenovo Yoga 920 est équipé des derniers processeurs Intel de 8e génération, propose jusqu’à l’Ultra HD en termes de définition d’écran, le Dolby Atmos pour le son et une autonomie annoncée jusqu’à 15h30. Le Yoga 920 sera disponible à partir de 1599 euros. De son côté, le Yoga 720 de Lenovo propose un écran de 12 pouces Full HD avec la septième génération de processeurs Intel, un disque SSD juqu’à 512 Go et une batterie allant jusqu’à 8h d’autonomie. Il sera vendu à partir de 799 euros.

La charnière du nouveau Yoga 920

Lenovo a également présenté sa nouvelle tablette avec clavier retirable, la Lenovo Miix 520. Il s’agit d’un ordinateur détachable, à la manière de la Surface de Microsoft, doté d’un écran Full HD de 12,2 pouces, de jusqu’à 16 Go de mémoire vive, d’un processeur Intel de huitième génération, et d’une autonomie annoncée jusqu’à 7,5 heures. La Miix 520 sera commercialisée à partir de 899 euros.

Le Yoga 720 de Lenovo

Le Yoga 920 de Lenovo