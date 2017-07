Le Yoga Book de Lenovo se décline désormais en rouge ou en blanc

Lenovo vient de lancer le Yoga Book en deux nouveaux coloris. La tablette hybride sera désormais également disponible en rouge rubis et en blanc immaculé. Le Yoga Book 2 en 1 était jusqu’ici disponible en noir et en doré uniquement.

Les deux nouveaux modèles ne présentent pas de changement en ce qui concerne la fiche technique ou le design, excepté la couleur, donc. Les tablettes hybrides possèdent en effet le même clavier ainsi que le même écran que sur les Yoga Book noirs et dorés. Ces deux nouveaux coloris proposent uniquement des options plus colorées.



Les Yoga Book blanc et rouge devraient être proposées pour les deux versions Windows 10 et Android. Les deux nouveaux modèles seront disponibles dès le mois de septembre.



