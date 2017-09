Leonardo DiCaprio pourrait incarner le prochain Joker

Les studios Warner Bros ont récemment annoncé qu’un film sur le personnage du Joker était en projet. Après avoir été incarné par plusieurs acteurs et dernièrement par Jared Leto, ce nouveau Joker pourrait être joué par Leonardo DiCaprio. D’après certaines rumeurs, les studios Warner Bros rêveraient d’avoir l’acteur oscarisé pour interpréter le rôle du Joker. Leonardo DiCaprio s’est jusqu’à présent, tenu très éloigné des franchises et il s’agirait d’une grande première. Reste donc à voir si Warner Bros réussit à convaincre l’acteur de rejoindre le projet.



Par ailleurs, selon d’autres rumeurs, Martin Scorsese serait pressenti pour être le producteurdu film. Leonardo DiCaprio ayant travaillé avec le producteur sur de précédents films, cela pourrait augmenter les chances de le voir dans le rôle du Joker.



Néanmoins, ces informations sont à prendre avec du recul. En effet, pour l’instant, Warner Bros n’a pas encore fait d’offre à l’acteur. De plus, l’accord avec Martin Scorses n’a pas encore été finalisé non plus. À noter qu’un autre film sur la relation entre le Joker et Harley Quinn serait également en préparation. Le Joker sera interprété par Jared Leto aux côtés de Margot Robbie. Pas certain que la cohabitation de deux Jokers différents soit aux goûts de tout le monde.

>>> Lire aussi : Warner préparerait un film sur la préparation entre le Joker et Harley Quinn