« Les Jetson » : le dessin animé revient en série TV

Les studios Warner Bros ont décidé de redonner vie à la fameuse famille Jetson. Une nouvelle adaptation en série en prises de vues réelles serait prévue. Warner Bros ne s’est pas réellement exprimé sur le projet et nous ne disposons que de très peu d’informations. Toutefois, on annonce déjà que le producteur de Family Guy pourrait en être le showrunner. De plus, Robert Zemeckis (Retour vers le futur) serait pressenti pour piloter la série.

« Les Jetson » est un dessin animé produit par Hanna-Barbera et qui a été diffusé à la télé une première fois entre 1962 et 1963 puis entre 1985 et 1987. La famille Jetson vivait à Orbit City au milieu du 21e siècle. La nouvelle version devrait montrer les Jetson évoluant dans un monde qui a lieu dans une centaine d’années. À noter que Warner Bros prépare aussi une adaptation cinématographique avec un long-métrage sur les Jetson.



