Les Sims 4 : le jeu arrivera sur PS4 et Xbox One en novembre

Electronic Arts a confirmé l’arrivée des Sims 4 sur console. Il sera enfin possible d'y jouer sur PS4 et Xbox One à partir du 17 novembre prochain. Sorti en 2014, le jeu n’était disponible que sur PC.



Cela faisait huit ans qu’un nouveau jeu Sims n’avait pas fait son arrivée sur console. Hier, EA a confirmé la date de sortie et a dévoilé une bande-annonce à l’occasion. Le studio de développement a également annoncé que le jeu recevra régulièrement des mises à jour une fois le lancement sur Xbox One et PS4.



Les Sims 4 sur console offrira le contenu de base sur PC, mais également du contenu additionnel. Tous les clients qui auront passé des précommandes pourront obtenir le contenu du pack « Perfect Patio Stuff », qui donne accès aux jacuzzis et à d’autres décorations d’extérieur.



Ceux inscrits à EA Access auront le privilège de jouer aux Sims 4 sur console gratuitement du 9 au 17 novembre.



