[Soldes] Le LG G5 SE à 322 €

Chez Darty, le LG G5 SE n’est plus qu’à 322 € alors qu’on le trouve en général aux alentours de 350 €.



Smartphone haut de gamme de LG en 2016, le G5 avait subi quelques déboires à cause de son aspect modulaire qui n’avait pas su convaincre. Si l’on excepte cette partie, il demeure un smartphone de premier ordre qui avait su se tenir face au Galaxy S7, notamment grâce à une partie photo exemplaire, via un double capteur de 16 et 8 mégapixels, dont un en super grand-angle.



A noter qu’il s’agit-là du LG G5 SE. Modifiée, cette version ne diffère du G5 que par son processeur. Le Snapdragon 820 d’origine y a été remplacé par un Snaprdragon 652 plus modeste, mais tout de même performant. Aucune autre caractéristique ne change.

