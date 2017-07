LG plancherait sur une déclinaison « Mini » de son G6

Quelques mois après l’annonce du nouveau LG G6, Samsung pourrait lancer prochainement une version plus compacte de son smartphone haut de gamme, le G6 Mini.

A en croire les informations du site Techno Buffalo, LG travaillerait actuellement sur une version dérivée de son smartphone haut de gamme, le LG G6. Une pratique désormais adoptée par de nombreux constructeurs comme Sony, Samsung ou LG. Ainsi, en 2015, LG avait lancé le G4c, une version plus compacte de son LG G4, quand l’an dernier le G5 SE était un appareil doté du même design, mais de caractéristiques moindres que celles du G5.

Selon le site spécialisé Techno Buffalo, le G6 Mini serait équipé d’un écran de 5,4 pouces qui occuperait près de 80 % de la surface de l’appareil, contre 5,7 pouces et 78,6 % pour le G6. Cette version plus petite conserverait ainsi le principal élément de design du LG G6. Le reste des caractéristiques reste cependant inconnu, aussi bien quant au processeur utilisé que pour la mémoire RAM, le stockage ou la capacité de la batterie. Pour rappel, le LG G6 est doté d’un Snapdragon 821, de 4 Go de RAM, de 32, 64 ou 128 Go de stockage et d’une batterie de 3300 mAh.

Comme le précise Techno Buffalo, « il est très probable que le LG G6 propose une expérience amoindrie. LG pourrait choisir de commercialiser le smartphone dans des marchés en développements plutôt qu’aux États-Unis où le constructeur pousserait davantage le G6 ». Une stratégie déjà adoptée l’an dernier avec le LG G5 SE commercialisé seulement dans quelques marchés comme la Chine, l’Amérique latine ou la Moldavie. Par ailleurs, pour faire face à la concurrence du Samsung Galaxy S8, LG a d’ores et déjà baissé considérablement le tarif du G6, vendu désormais à moins de 475 euros.