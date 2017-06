[Soldes] Le LG G6 à 438 €

Jusqu’à la sortie du Galaxy S8 de Samsung, le LG G6 était le meilleur smartphone sous Android. Il est aujourd’hui affiché à 438 € chez Amazon alors qu’on le trouve plus communément aux alentours de 500 €.



Bien que classique, son design se différencie par un large écran de 5,7” bord à bord. A l’intérieur on trouve une configuration de 2016, avec un Snapdragon 821, mais qui demeure performante. Seul le stockage limité à 32 Go peut paraître un peu juste. Côté photo, il est équipé d’un double capteur arrière d’excellente facture. Il est certifié IP68, de quoi l’emmener partout, même dans la piscine.

>>> [Test] LG G6 : le meilleur smartphone Android (en attendant le S8 ?)