LG va mettre ses robots dans les aéroports

LG a annoncé l’entrée en service de ses robots à l’aéroport international d’Incheon, en Corée du Sud. Le géant de l’électronique va déployer cinq robots guides et cinq robots balayeurs. Ils sont le fruit d’un accord signé, en juillet 2016, par LG et l’aéroport d’Incheon, en vue d’accueillir les Jeux olympiques d’hiver de 2018.

> > > Lire aussi Sphero annonce un robot Spider-man qui n'arrête pas de parler

Les prototypes ont subi des tests depuis le mois de février et semblent maintenant prêts à entrer en activité. Les robots guides servent à orienter les visiteurs à travers le grand hall. Ils peuvent accéder à certaines informations du serveur central de l’aéroport comme les portes d’embarquement, les boutiques, les horaires de vol et les services. Il suffit de leur tendre un billet d’avion pour qu’ils escortent aux portes d’embarquements. Ces modèles affichent également les informations sur un écran embarqué et parlent quatre langues : l’anglais, le coréen, le japonais et le chinois.

Le robot balayeur se rapproche des modèles comme le Roomba 966. Cependant, le design est différent et les fonctionnalités plus poussées. Ils sont capables d’éviter les obstacles tout en nettoyant efficacement les surfaces.