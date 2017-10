LG préparerait de nouveau des chipsets maison

LG serait en train de travailler sur de nouveaux chipsets. D’après certains rapports, la compagnie sud-coréenne aurait déposé deux noms de marques qui feraient référence à de nouveaux chipsets. Lorsque l’on parle de chipsets, on pense généralement à Qualcomm qui est le leader du marché mondial. Toutefois, si Qualcomm domine largement le marché cela n’a pas empêché d’autres compagnies à lancer leurs propres puces. C’est notamment le cas d’Apple, Samsung et Huawei. LG s’est également lancé dans l’aventure sans réellement rencontrer de succès.



Pourtant, il semble que la société sud-coréenne soit prête à retenter sa chance. Des rumeurs annoncent même que LG est déjà en train de travailler sur le projet. Certains analystes auraient découvert que la compagnie a récemment déposé deux noms de marques : « LG KROMAX Processor » et « LG EPIK Processor ». Ces deux noms étaient classifiés en tant que puces et multiprocesseurs.



On ignore encore si ces nouveaux chipsets ont été développés uniquement pour les smartphones ou pour d’autres appareils également. Pour en savoir davantage, il faudra malheureusement attendre que LG veuille bien s’exprimer sur le sujet.

